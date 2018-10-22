Украина Квартирные счетчики не будут учитывать при начислении платы за коммуналку

2018-10-24 08:10 87

После подписания Президентом Украины закона «о счетчиках», украинцы могут выбросить свои счетчикуи тепла и воды, которые установлены в их квартирах.

Об этом во время пресс-конференции в информагентстве ГолосUA заявил директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.

«Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» означает, что все квартирные счетчики учета расходы воды и тепла можно спокойно выбрасывать.

По сути теперь их наличие в квартире ничего не меняют, так как теперь эти устройства учета признаны этим законом некоммерческими, они не будут учитываться при расчете – теперь они просто распределяющие счетчики.

Плату за коммунальные услуги будут начислять с помощью общедомового прибора учета», — рассказал А. Сергиенко.

Эксперт пояснил, что теперь все потери в сетях, кражи воды и тепла, лягут финансовым бременем на ответственным плательщиков.

Эксперт говорит, что людитеперь еще будут возмещать потери компании и доплачивать за тех, кто не платит. А последних, по его подсчетам, около 20%. Примерно на столько в среднем и вырастет стоимость услуг ЖКХ.

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