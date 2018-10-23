Украина КАРТА Прогноз погоды - Сегодня Украину накроют дожди, заметно похолодает

2018-10-23 10:44 210

Сегодня, 23 октября, на севере и западе Украины ожидаются дожди. По данным Гидрометеоцентра страны, температура днем поднимется не выше +17°C.

В центральных, южных и восточных областях Украины прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура днем в этих регионах составит от +9°C до +17°C, ночью от +2°C до +9°C.

В северных и западных областях – небольшие дожди. Температура днем от +8°C до +11°C, ночью от 0°C до +5°C.

В Киеве сегодня также ожидается небольшой дождь, днем температура поднимется до +10°C, ночью не более +3°C...+5 °C.