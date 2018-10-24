Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня ощутимо похолодает, пройдут дожди с мокрым снегом

2018-10-24 12:42 183

Сегодня, 24 октября, практически по всей территории Украины пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, в западных областях ожидаются сильные дожди со снегом, дневная температура воздуха составит +4°C...+10°C.

На востоке Украины ожидаются дожди, днем воздух прогреется до +14°C, однако к вечеру похолодает до +6°C.

В центральных регионах страны также пройдут дожди, днем столбики термометров покажут от +6°C и до +11°C.

На севере синоптики также прогнозируют дожди, дневная температура воздуха 5°C-8°C. Дожди ожидаются и на юге страны, здесь традиционно теплее: днем столбики термометра покажут +12°C...+17°C.

В Киеве сегодня также ожидается дождь, температура воздуха днем от +6°C до +8°C. Ночью столбики термометров опустятся до +4°C.