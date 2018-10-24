Мир Клинтон и Обама получили бомбы в почтовых посылках

2018-10-24 17:00 207

 

Взрывные устройства были обнаружены во время сканирования почты сотрудниками Секретной службы США.

В доме Хиллари и Билла Клинтонов в пригороде Нью-Йорка, а также в офисе бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне нашли бомбы. Как пишет The New York Times, следователи отмечают, что эти взрывные устройства похожи на то, что было ранее найдено в почтовом ящике у финансиста и миллиардера Джорджа Сороса. Бомбу обнаружил работник Секретной службы во время стандартного сканирования почты Клинтонов во вторник вечером.

Посылку с бомбой также отправили и в офис экс-президента США Барака Обамы в Вашингтон. Ее обнаружила также Секретная служба в среду утром. В NYT отмечают, что пока не ясно, где именно были обнаружены устройства, отправленные Клинтонам и Обаме. Мощность бомбы, а также отправитель не уточняются. Ранее УНИАН сообщал, что в почтовом ящике рядом с домом американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк было найдено взрывное устройство. Сигнал об обнаружении устройства поступил днем 22 октября. Отмечается, что оно не сработало, саперы произвели управляемый подрыв.

 

 

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