ВОЙНА В Украине Сколько бомб, ракет и шахедов враг выпустил по Украине за неделю - Зеленский озвучил шокирующие данные

2024-09-23 08:23

В течение недели рашисты применили более 900 управляемых авиационных бомб, около 400 "шахедов", около 30 ракет разных типов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также отреагировал на удар врага по Харькову, в результате которого пострадал 21 человек. Среди них восьмилетний ребенок и двое подростков 17 лет.

"Нам необходимо усилить наши возможности для еще большей защиты жизней людей и безопасности. Украине нужна полноценная дальнобойность. Мы убеждаем партнеров и продолжим говорить об этом на следующей неделе", - отметил президент