Украина КАРТА Прогноз погоды: Украину накроют дожди со снегом, вечером похолодает до +2°C

2018-10-25 12:13 153

Сегодня во многих областях Украины пройдут дожди. Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, температура воздуха днем 25 октября поднимется не выше +12°C. 

В западных областях страны ожидаются сильные дожди, температура воздуха днем от +5°C до +9°C. На востоке и в центре страны также пройдут дожди, днем столбики термометра покажут около +6°C.

В северных областях преимущественно без осадков, дожди ожидаются только в Житомирской области. Дневная температура воздуха в регионе от +6°C до +8°C. На юге будет дождливо, а днем воздух прогреется до +12°C.

В Киеве сегодня будет облачно и дождливо. Температура воздуха днем составит порядка +6°C...+8°C. Ночью столбики термометров упадут до +3°C.

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