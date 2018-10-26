Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные - завтра дожди прекратятся, потеплеет до +22°C

2018-10-26 14:45 243

В ближайшие выходные (27-28 октября) в Украине ожидается потепление. Как указано в прогнозе Гидрометеоцентра, на западе и севере страны пройдут небольшие дожди. 

В субботу,  27 октября, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя на западе, севере и в центре страны.

В западных областях температура днем составит от +11 до +17 градусов, ночью столбик термометра упадет до +2. На востоке страны температура днем от +12 до +17 градусов, ночью от +2 до +5 градусов. На юге традиционно теплее - днем до +19 градусов. В остальных областях днем от +11 до +14 градусов. В Киеве небольшой дождь, температура днем от +12 до +14 градусов, ночью от +2 до +4 градусов.

В воскресенье, 28 октября, в Украине осадки пройдут только на западе, температура воздуха прогреется до +22.

 

На западе Украины дневная температура составит до +22 градусов в Ужгороде, ночью столбик термометра упадет до +5. На юге страны температура днем от +19 до +21 градус, ночью от +9 до +11 градусов. На востоке также сохранится теплая погода - от +18 до +20 градусов. На севере столбик термометра опустится до +11 градусов днем и до +5 градусов ночью.

В Киеве без осадков, температура днем от +12 до +14 градусов, ночью от +6 до +8 градусов.

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды: Украину накроют дожди со снегом, вечером похолодает до +2°C

2018-10-25 12:13 495

Когда осень превратится в зиму, и что обещают на выходных

2018-10-24 17:30 1710

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня ощутимо похолодает, пройдут дожди с мокрым снегом

2018-10-24 12:42 1248

Дожди и мокрый снег: в Украине прогнозируют резкое ухудшение погоды

2018-10-23 22:00 1587

Еще новости в разделе "Украина"

Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах - причины и способы устранения

2018-10-26 18:29 60

Зимнее время: когда и куда переводить стрелки, как избежать стресса для организма

2018-10-26 16:27 216

КАРТА Прогноз погоды на выходные - завтра дожди прекратятся, потеплеет до +22°C

2018-10-26 14:45 243

Не замерзнем: Украина закачала в хранилища необходимые для отопления объемы газа

2018-10-26 14:13 201
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах - причины и способы устранения 2018-10-26 18:29 60
Зимнее время: когда и куда переводить стрелки, как избежать стресса для организма 2018-10-26 16:27 216
КАРТА Прогноз погоды на выходные - завтра дожди прекратятся, потеплеет до +22°C 2018-10-26 14:45 243
Не замерзнем: Украина закачала в хранилища необходимые для отопления объемы газа 2018-10-26 14:13 201

Лента

18:29 Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах - причины и способы устранения
17:33 На Facebook подали в суд за значительные завышения показателей просмотров
16:27 Зимнее время: когда и куда переводить стрелки, как избежать стресса для организма
15:31 В Киеве сильно избили политика из Радикальной партии - сломали нос и челюсть
КАРТА 14:45 Прогноз погоды на выходные - завтра дожди прекратятся, потеплеет до +22°C
14:13 Не замерзнем: Украина закачала в хранилища необходимые для отопления объемы газа
13:54 Фабрика резвлечений: Netflix выпустил рекордное количество ТВ-шоу и фильмов
13:42 Европарламент осудил неадекватные действия Путина в Азовском море - резолюция
13:20 Цены на нефть снова упали, но бензин в Украине не дешевеет ни на копейку
13:16 Польша негласно перекрыла "зеленый коридор" на границе с Украиной