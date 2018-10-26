Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные - завтра дожди прекратятся, потеплеет до +22°C

2018-10-26 14:45 243

В ближайшие выходные (27-28 октября) в Украине ожидается потепление. Как указано в прогнозе Гидрометеоцентра, на западе и севере страны пройдут небольшие дожди.

В субботу, 27 октября, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя на западе, севере и в центре страны.

В западных областях температура днем составит от +11 до +17 градусов, ночью столбик термометра упадет до +2. На востоке страны температура днем от +12 до +17 градусов, ночью от +2 до +5 градусов. На юге традиционно теплее - днем до +19 градусов. В остальных областях днем от +11 до +14 градусов. В Киеве небольшой дождь, температура днем от +12 до +14 градусов, ночью от +2 до +4 градусов.

В воскресенье, 28 октября, в Украине осадки пройдут только на западе, температура воздуха прогреется до +22.

На западе Украины дневная температура составит до +22 градусов в Ужгороде, ночью столбик термометра упадет до +5. На юге страны температура днем от +19 до +21 градус, ночью от +9 до +11 градусов. На востоке также сохранится теплая погода - от +18 до +20 градусов. На севере столбик термометра опустится до +11 градусов днем и до +5 градусов ночью.

В Киеве без осадков, температура днем от +12 до +14 градусов, ночью от +6 до +8 градусов.