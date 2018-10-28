Мир Что произойдет с организмом, если перестать пить алкоголь

2018-10-28 11:00 255

 

Частичный или полный отказ от алкоголя только положительно повлияет на твое здоровье.

Сosmo.com.ua подсказывает как именно:

1. Улучшится сон. Алкоголь влечет за собой чрезмерную активность головного мозга, и поэтому тебе тяжелее засыпать после бокала вина за ужином.

2. Уменьшится аппетит. Алкогольная интоксикация влияет не только на вкусовые рецепторы, но и увеличивает чувствительность к запаху пищи.

3. Набор веса замедлится. Переставая употреблять алкоголь, ты существенно уменьшаешь калорийность своего дневного рациона.

4. Лицо посвежеет. Кожа станет более увлажненной, ведь алкоголь существенно обезвоживает ее.

5. Уменьшится риск онкологических заболеваний. Национальный институт онкологии США утверждает, что употребление алкоголя – это первый шаг на пути к развитию раковых опухолей, поражающих различные органы.

Еще по теме

В Киеве вступил в силу запрет на продажу всех спиртных напитков в ночное время

2018-10-24 15:13 390

В Киеве подорожали хлеб, алкоголь и масло

2018-10-22 21:00 753

В магазинах Киева с 23:00 до 10:00 запретили продавать водку, вино и пиво

2018-09-28 19:33 1218

В Киеве запретили ночную продажу алкоголя

2018-09-27 17:30 990

Еще новости в разделе "Мир"

Крушение вертолета владельца "Лестера". Появились первые подробности трагедии

2018-10-28 13:00 123

В Грузии проходят выборы президента: что в них особенного

2018-10-28 11:30 204

Что произойдет с организмом, если перестать пить алкоголь

2018-10-28 11:00 255

Трамп сказал, какое “самое худшее событие” случилось с Россией

2018-10-27 14:30 651
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Крушение вертолета владельца "Лестера". Появились первые подробности трагедии 2018-10-28 13:00 123
В Грузии проходят выборы президента: что в них особенного 2018-10-28 11:30 204
Что произойдет с организмом, если перестать пить алкоголь 2018-10-28 11:00 255
Трамп сказал, какое “самое худшее событие” случилось с Россией 2018-10-27 14:30 651

Лента

13:00 Крушение вертолета владельца "Лестера". Появились первые подробности трагедии
12:30 28 октября: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать
12:00 Украинец Деревянченко раздельным решением проиграл чемпионский бой
11:30 В Грузии проходят выборы президента: что в них особенного
11:00 Что произойдет с организмом, если перестать пить алкоголь
10:30 Украина переводит стрелки часов на зимнее время: что необходимо знать о переводе времени украинцам
10:00 Супрун назвала универсальное средство от хронических болей в спине, при стрессе и от хандры
15:00 На Донбассе боевики получили "ответку" от ВСУ и понесли потери
14:30 Трамп сказал, какое “самое худшее событие” случилось с Россией
14:00 Супрун рассказала, как без лекарств вылечить простуду и ОРВИ