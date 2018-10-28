Украина 28 октября: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

2018-10-28 12:30 381

28 октября - 301-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 64 дня. Именины – Афанасий, Денис, Ефим, Иван, Лукьян, Петр. Международный день анимации, День автомобилиста в Украине 2018.

Журналисты рассказали, какой православный праздник отмечают украинцы 27 октября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 октября.

Какой православный праздник 28 октября – что нельзя делать

28 октября в церкви почитают память преподобного Евфримия. Родился в христианской семье, по настоянию матери рано женился, но уже в 18 лет, оставив жену и дочь, принял постриг в монастыре на горе Олимп с именем Евфимий и был направлен в общежительный монастырь Писидион. В 858 году Евфимий принял великую схиму и ушел на Афон где поселился вместе с отшельником Иосифом.

Народные приметы на 28 октября

Лен сушат, мнут, треплют, получают куделю – во всю неделю.

Начали трепать лен, так над ним не стоять.

На Ефима убирают пчел.

Небо вечером чистое, но около луны видны большие круги – будет мороз, а если эти круги красноватые и расплывчатые – возможны снегопад и ветер.

Если солнце всходит, а над ним облако – хорошей погоды не жди.

Если поздней осенью появились комары – будет зима мягкой.

Хорошая погода сохранится, если у неба ясный, чисто-голубой цвет.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 октября

В 1492 году Колумб высадился на Кубе.

1707 – землетрясение в Японии унесло жизни около 5 тысяч человек.

1886 – состоялось официальное открытие статуи Свободы в Нью-Йорке.

1944 – день освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Кто родился 28 октября

В 1469 родился Эразм Роттердамский, голландский философ.

1903 – Ивлин Во, английский писатель.

1909 – Фрэнсис Бэкон, английский художник-экспрессионист.

1936 – Роман Виктюк, театральный режиссер.

1963 – Эрос Рамаззотти, итальянский певец и композитор.

1974 – Хоакин Феникс, американский киноактер, музыкант и клипмейкер.

1982 – Мэтт Смит, английский актер.

Напомним, в 2018 году перевод часов на зимнее время в Украине состоялся в последнее воскресенье октября. В ночь с 27 на 28 октября в четыре часа утра стрелки часов перевели на час назад.