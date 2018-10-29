Мир фото Владелец английского клуба Лестер Сити разбился на своем вертолете

2018-10-29 14:13 195

Английский футбольный клуб Лестер Сити подтвердил гибель своего владельца, тайского миллиардера Вишая Шривадданапрабхи в результате крушения его вертолета незадолго после окончания матча чемпионата Англии между Лестером и Вест Хэмом 28 октября.

"Вишай Шривадданапрабха был среди тех, кто трагически погиб, когда вертолет, на борту которого был он и еще четыре человека, потерпел крушение за пределами King Power Stadium. Ни один из пяти человек на борту не выжил", - сообщил официальный сайт клуба.

60-летний Шривадданапрабха – основатель и генеральный директор King Power Duty Free, сети магазинов беспошлинной торговли.

Он занимал пятое место по версии журнала Forbes в списке самых богатых людей Таиланда с состоянием $4,9 млрд и 388-е среди богатейших людей мира. Шривадданапрабха был женат, имел четверых детей.

В августе 2010 года Шривадданапрабха приобрел клуб Лестер Сити. В сезоне 2015-2016 годов под его управлением Лестер впервые в истории стал чемпионом Англии.

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