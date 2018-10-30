Мир Ученые назвали продукт, помогающий сжигать жиры во время сна

2018-10-30 20:00 294

 

Американские ученые обнаружили продукт, который не только полезно есть перед сном, так как он не будет способствовать увеличению масса тела, но он помогает снижать количество жиров в организме во время сна. Об этом сообщает enovosty.com

Сообщается, что диетологи из Флориды провели эксперимент, в котором принимали участие люди от 20 лет. Им нужно было съедать порцию творога за полчаса или час до того, как они шли спать.

В ходе эксперимента ученые пришли к выводу, что творог положительно влиял на качество мышц, ускорял обмен веществ и в целом улучшал общее состояние здоровья.

Ученые также уточнили, что в твороге есть казеин, который медленно поступает в организм и налаживает постоянную подачу аминокислот.

Этот продукт также увеличивает термический эффект пищи . Нашему организму приходится тратить больше энергии для переваривание пищи, что способствует сжиганию калорий даже во время сна.

Как сообщал MIGnews.com.ua, эксперты британского общества Diabetes UK заявили, что наличие лишнего веса в зоне талии говорит о том, что жир скапливается вокруг внутренних органов, что увеличивает риск развития диабета.

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