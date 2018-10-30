Мир Стрельба в керченском колледже: восемь пострадавших остаются в тяжелом состоянии

2018-10-30 18:01 66

 

Восемь пострадавших в результате стрельбы в керченском колледже остаются в тяжелом состоянии в московском Центре доктора Рошаля. Соответствующее сообщение было обнародовано на сайте уполномоченного по правам ребенка РФ Анны Кузнецовой.

По полученным данным, состояние пострадавших студентов остается тяжелым, однако стабильным. Кроме того, у некоторых наблюдаются улучшения. Родители всех пострадавших детей днем могут находиться с ними в палатах.

Напомним, общее число пострадавших в керченском колледже достигло 73 человек, из них госпитализировано 47. Пострадавшие находятся в 11 больницах Крыма, Кубани и Москвы.

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