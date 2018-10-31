Политика Тариф на газ повышен: сегодня украинцам установили цену выше, чем тариф для предприятий олигархов

2018-11-01 08:10 285

Всего за сутки до ранее анонсированного повышения тарифов на газ для населения в НАК Нафтогазе Украины удосужились обнародовать точную цену на газ.

 Как сообщает пресс-служба Нафтогаза, новые ценовые предложения распространяются на поставщиков, которые покупают на условиях ПСО и будут действовать с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года включительно.

В компании, руководство которой не стесняется выписывать себе премии в размере десятков миллионов долларов США, уверяют, что новая цена газа сформирована с учетом требований правительственного постановления от 19 октября.

ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА ГАЗ - В 2019 ГОДУ ПОДОРОЖАЕТ ДО 14,5 ГРН

Согласно последнему цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Кроме того, правительственное постановление утверждает новое Положение о возложении специальных обязательств (ПСО) на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.

У ГРОЙСМАНА ЗАЯВИЛИ, ЧТО ПОЛУЧИВШИЕ СУБСИДИИ ВЕРНУТ СТРАНЕ 5 МЛРД

Так, цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7 482,61 гривен с учетом НДС.

В НАФТОГАЗЕ ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАЛИ, ЧТО ГАЗ РЕАЛЬНО СТОИТ ВСЕГО 4 ГРН С МЕЛОЧЬЮ

"Указанная цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции. Конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 гривен, для предприятий ТКЭ - 8 361,85 гривен", - говорится в сообщении.

НАМ НУЖНЫ ДЕНЬГИ - ГРОЙСМАН ПОЯСНИЛ ПРИЧИНУ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА ГАЗ

Еще по теме

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-11-01 09:40 497586

В Сеть попал новый график повышения тарифов на газ - в 2019-м подорожает до 12,5 - 14,5 грн

2018-10-30 09:10 1449

Газа в украинских хранилищах уже хватит на весь отопительный сезон

2018-10-29 19:45 789

МВФ согласился дать Украине в кредит 3,9 млрд долларов, но потребовал поднять еще один тариф

2018-10-29 07:26 6804

Еще новости в разделе "Политика"

ПОЛНЫЙ СПИСОК Какие дороги Киева перекроют сегодня из-за визита Ангелы Меркель

2018-11-01 09:11 102

Тариф на газ повышен: сегодня украинцам установили цену выше, чем тариф для предприятий олигархов

2018-11-01 08:10 285

В России заявили, что Сенцов набрал уже 12 кг

2018-10-31 21:30 396

Гройсман заявил о необходимости расширить свои полномочия

2018-10-31 19:30 525
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

ПОЛНЫЙ СПИСОК Какие дороги Киева перекроют сегодня из-за визита Ангелы Меркель 2018-11-01 09:11 102
Тариф на газ повышен: сегодня украинцам установили цену выше, чем тариф для предприятий олигархов 2018-11-01 08:10 285
В России заявили, что Сенцов набрал уже 12 кг 2018-10-31 21:30 396
Гройсман заявил о необходимости расширить свои полномочия 2018-10-31 19:30 525

Лента

ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:40 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
ПОЛНЫЙ СПИСОК 09:11 Какие дороги Киева перекроют сегодня из-за визита Ангелы Меркель
08:39 С 1 ноября банки переходят на новый порядок осуществления кассовых операций
08:10 Тариф на газ повышен: сегодня украинцам установили цену выше, чем тариф для предприятий олигархов
21:30 В России заявили, что Сенцов набрал уже 12 кг
видео 21:00 Опубликованы кадры последнего взлета и падения вертолета владельца "Лестер Сити"
20:30 В Украине создали мобильный минометный комплекс
20:00 Лукашенко вдруг пообещал стать самым честным партнером для США
19:30 Гройсман заявил о необходимости расширить свои полномочия
19:00 Заграничные посылки обложат налогом: украинцев ждет неприятное ''новшество''