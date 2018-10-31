Политика Тариф на газ повышен: сегодня украинцам установили цену выше, чем тариф для предприятий олигархов

2018-11-01 08:10 285

Всего за сутки до ранее анонсированного повышения тарифов на газ для населения в НАК Нафтогазе Украины удосужились обнародовать точную цену на газ.

Как сообщает пресс-служба Нафтогаза, новые ценовые предложения распространяются на поставщиков, которые покупают на условиях ПСО и будут действовать с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года включительно.

В компании, руководство которой не стесняется выписывать себе премии в размере десятков миллионов долларов США, уверяют, что новая цена газа сформирована с учетом требований правительственного постановления от 19 октября.

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Согласно последнему цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Кроме того, правительственное постановление утверждает новое Положение о возложении специальных обязательств (ПСО) на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.

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Так, цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7 482,61 гривен с учетом НДС.

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"Указанная цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции. Конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 гривен, для предприятий ТКЭ - 8 361,85 гривен", - говорится в сообщении.

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