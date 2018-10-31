Политика Рева гордо заявил, что на субсидиях на газ для граждан сэкономили более 60 миллиардов

2018-11-02 08:25 210

У Гройсмана уверяют, что предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг является более эффективным механизмом, чем регулирование цен на энергоносители и дотации Нафтогазу.

Как заявил министр социальной политики Андрей Рева, ставший известным после своего знаменитого заявления о том, что украинцы бедные, поскольку слишком много едят, деньги через субсидии попадают к тем, у кого низкие доходы.

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А вот  дотирование цены на газ снижало цену для всего населения, включая тех, кто имеет все возможности самостоятельно оплачивать.

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"В 2014 году до расширения программы жилищных субсидий и со снижением цены ниже рыночной, госбюджет компенсировал потери Нафтогаза в объеме 114 миллиардов гривен в год. Все якобы получали дешевый газ, а потом все вместе платили его настоящую цену, но через бюджет. В этом году на субсидии тратится около 50 миллиардов гривен, что вдвое меньше, чем когда мы дотировали Нафтогаз", - уверяет минитр.

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Также Рева говорит, что любое снижение цены ниже рыночной требует дальнейшего финансирования разницы из госбюджета, то есть, за счет налогоплательщиков. При этом, министр предусмотрительно умолчал о том, что миллионам семей в субсидиях было отказано по тем или иным причинам.

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