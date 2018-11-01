Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня днем в Украине будет пасмурно, но тепло до +22°C

2018-11-01 10:41 195

Сегодня, 1 ноября, в Украине будет пасмурно, но без осадков. Как указано в прогнозе Гидрометцентра, в стране ожидается переменная облачность, максимальная температура поднимется до +22°C.

На севере страны температура днем составит от +12°C до +15°C, ночью столбик термометра упадет до +5°C. В остальных областях днем прогнозируется от +19°C до +18°C.

Холоднее всего будет на востоке - там температура ожидается на уровне от +9°C до +12°C днем и от 0°C до +7°C - ночью.

В Киеве сегодня также облачно и пасмурно, температура днем поднимется до +14°C, ночью столбики термометров упадут до +9°C.