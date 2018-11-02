Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет пасмурно, прохладно, но сухо

2018-11-02 13:42 147

Сегодня, 2 ноября, в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, максимальная температура воздуха днем поднимется до +21°C.

На севере страны температура днем составит от +10°C до +12°C, ночью столбик термометра упадет до +5°C.

В остальных областях днем также прогнозируется до +12°C. Холоднее всего будет на востоке - там температура не поднимется выше  +10°C.

В Киеве сегодня также облачно, температура днем в среднем составит +11°C, ночью похолодает до +5°C...+7°C.

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