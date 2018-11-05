Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет пасмурно, сыро и прохладно

2018-11-05 12:41 114

Сегодня на большей части территории Украины ожидается пасмурная и сырая погода, но без существенных осадков. 

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, мсключение составят западные регионы, а также Хмельницкая область и оккупированный Крым. Здесь ожидается переменная облачность с прояснениями.

Температура воздуха днем составит на западе +13°C...+21°C, на севере +9°C... +13°C, на востоке - от +7°C до +9°C, на юге - от +11°C до +16°C, в центре - от +9°C до +12°C.

В Киеве сегодня также будет  пасмурно, без осадков, температура воздуха днем - +11°C...+13°C. Вечером температура опустится до +7°C...+9°C.

 Прогноз погоды на завтра, 6 ноября:

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