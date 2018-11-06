Украина КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине солнечно и сухо, ночью сильно похолодает

2018-11-06 12:14 189

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность с прояснениями, без осадков.

Как указано в прогнозе Гидрометеоцентра, воздух днем в западных регионах прогреется до +18 градусов.

На севере страны ожидается - от +7 до +11, на востоке - от +7 до +9, на юге - от +8 до +10, в центре - от +7 до +10 градусов. В оккупированном Крыму - от +11 до +13 градусов.

В Киеве сегодня также переменная облачность, без осадков, днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов, но вечером заметно похолодает, температура понизится до +2...+4 градусов.