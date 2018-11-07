Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет сухо и солнечно, но холодно

2018-11-07 11:42 117

Сегодня в Украине прогнозируют ясную, солнечную погоду, но особо на тепло рассчитывать не стоит. Как указано в прогнозе Гидрометеоцентра, в среднем днем будет +10°C...+13°C.

Так, на западе без осадков, температура воздуха днем +10°C...+18°C. На востоке страны днем температура поднимется до +8°C. В центральных регионах также без осадков, температура воздуха днем +9°C...+11°C.

В северных областях днем столбики термометра покажут от +8°C до +11°C. На юге страны днем ожидается до +13°C.

В Киеве 7 ноября также осадков не будет, днем воздух прогреется до +10°C, однако ближе к ночи температура упадет до нуля.

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