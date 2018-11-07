Мир Один из крупнейших олигархов РФ арестован в Монако за «торговлю влиянием»

2018-11-07 11:13 153

Один из крупнейших российских миллиардеров Дмитрий Рыболовлев, владелец футбольного клуба «Монако», задержан по требованию прокуратуры княжества Монако.

Как сообщает Le Monde, олигарха подозревают в коррупции, фактах «торговли влиянием» и соучастии этим преступлениям, ведется расследование. В его апартаментах в жилом комплексе в Монте-Карло прошли обыски.

Известно, что глава нидерландской компании AIM Бернард де Роос (Bernard de Roos) заключил соглашение с Рыболовлевым, которое помогало вкладывать средства в футбольный клуб в обход правил финансового Fair Play.

Напомним, Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций ФК «Монако» в 2011 году. За 2,5 года он инвестировал в клуб 325 миллионов евро, при этом, УЕФА и ранее считала источники финансирования клуба сомнительными.

В чемпионате Франции его клуб находится на препоследнем месте.