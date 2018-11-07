Мир Один из крупнейших олигархов РФ арестован в Монако за «торговлю влиянием»

2018-11-07 11:13 153

Один из крупнейших российских миллиардеров Дмитрий Рыболовлев, владелец футбольного клуба «Монако», задержан по требованию прокуратуры княжества Монако.

Как  сообщает Le Monde, олигарха подозревают в коррупции, фактах «торговли влиянием» и соучастии этим преступлениям, ведется расследование. В его апартаментах в жилом комплексе в Монте-Карло прошли обыски.

Известно, что глава нидерландской компании AIM Бернард де Роос (Bernard de Roos) заключил соглашение с Рыболовлевым, которое помогало вкладывать средства в футбольный клуб в обход правил финансового Fair Play.

Напомним, Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций ФК «Монако» в 2011 году. За 2,5 года он инвестировал в клуб 325 миллионов евро, при этом, УЕФА и ранее считала источники финансирования клуба сомнительными.

В чемпионате Франции его клуб находится на препоследнем месте.

Еще по теме

Когда наступит новый финансовый кризис - жестокий прогноз ведущих экономистов США

2018-09-21 08:16 1902

Российские долларовые миллиардеры за день потеряли более $12 млрд – Forbes

2018-04-09 16:30 3985

В рейтинг главных богачей мира попали семь украинских олигархов - фамилии

2018-03-09 15:45 7383

Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Джефф Безос за день потеряли из-за эмоций Трампа $35 милрд

2017-05-19 18:31 5552

Еще новости в разделе "Мир"

Один из крупнейших олигархов РФ арестован в Монако за «торговлю влиянием»

2018-11-07 11:13 153

Макрон: Европе нужна своя армия для защиты от РФ и США

2018-11-06 20:00 405

Россия собирается "вбухать" в армию треть бюджета

2018-11-06 18:30 405

В момент падения Boeing 737 в море его двигатели работали на полную мощность

2018-11-06 09:10 411
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Один из крупнейших олигархов РФ арестован в Монако за «торговлю влиянием» 2018-11-07 11:13 153
Макрон: Европе нужна своя армия для защиты от РФ и США 2018-11-06 20:00 405
Россия собирается "вбухать" в армию треть бюджета 2018-11-06 18:30 405
В момент падения Boeing 737 в море его двигатели работали на полную мощность 2018-11-06 09:10 411

Лента

13:44 Романа Сущенко этапировали в колонию строгого режима в тысяче км от Москвы
13:15 Порошенко ввел уголовную ответственность для российских граждан
фото 13:02 8 ноября в Национальной оперетте – фарс в сопровождении оркестра «Под небом синим» по пьесе Дэвида Элдриджа
12:43 Закон о растаможке авто на еврономерах Рада может рассмотреть 8 ноября
12:14 Порошенко узаконил передачу Андреевской церкви Киева Вселенскому патриархату
КАРТА 11:42 Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет сухо и солнечно, но холодно
11:13 Один из крупнейших олигархов РФ арестован в Монако за «торговлю влиянием»
КАРТА 10:41 Обстрелов на Донбассе стало меньше, но снова ранен украинский солдат
10:12 Полиция Киева срочно поставлена в ружье из-за протестов евробляхеров
КАРТА 09:40 Евробляхеры перекрыли центр Киева - столицу парализовали масштабные пробки