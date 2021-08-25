Спорт Шахтер – Монако: где и когда смотреть битву за Лигу чемпионов

2021-08-25 20:20

Украинский клуб сыграет ответный поединок против бронзового призера чемпионата Франции в Харькове. Расписание трансляций матча

Сегодня Шахтер в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов встречается с Монако. Первая игра во Франции завершилась минимальной победой украинского клуба.

Поединок пройдет в Харькове на стадионе "Металлист". Начало матча – в 22:00. Матч в прямом эфире покажут на спутниковых каналах и в интернете.

Где смотреть матч Шахтер – Монако. В прямой трансляции игра будет показана на канале MEGOGO Футбол 1 (в подписке).