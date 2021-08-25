Спорт Шахтер – Монако: где и когда смотреть битву за Лигу чемпионов

2021-08-25 20:20

 

Украинский клуб сыграет ответный поединок против бронзового призера чемпионата Франции в Харькове. Расписание трансляций матча

Сегодня Шахтер в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов встречается с Монако. Первая игра во Франции завершилась минимальной победой украинского клуба.

Поединок пройдет в Харькове на стадионе "Металлист". Начало матча – в 22:00. Матч в прямом эфире покажут на спутниковых каналах и в интернете.

Где смотреть матч Шахтер – Монако. В прямой трансляции игра будет показана на канале MEGOGO Футбол 1 (в подписке).

subscriber subscriber

Еще по теме

Жеребьевка Лиги чемпионов: сегодня станет известно, в какую корзину попадет Динамо

2021-08-25 13:44

​Индексация пенсий: кому, сколько и когда доплатят в первую очередь

2021-08-24 19:20

Концерт на День Независимости Украины: где и когда смотреть шоу

2021-08-24 18:40

В Киеве в День Независимости пройдет 3 парада: где и когда начало

2021-08-23 17:20

Еще новости в разделе "Спорт"

Шахтер – Монако: где и когда смотреть битву за Лигу чемпионов

2021-08-25 20:20

Жеребьевка Лиги чемпионов: сегодня станет известно, в какую корзину попадет Динамо

2021-08-25 13:44

Итальянская Сампдория снова пытается выкупить у Динамо форварда Владислава Супрягу

2021-08-25 11:20

"Вы - король футбола": Милевский извинился перед Блохиным

2021-08-24 20:20
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Шахтер – Монако: где и когда смотреть битву за Лигу чемпионов 2021-08-25 20:20
Жеребьевка Лиги чемпионов: сегодня станет известно, в какую корзину попадет Динамо 2021-08-25 13:44
Итальянская Сампдория снова пытается выкупить у Динамо форварда Владислава Супрягу 2021-08-25 11:20
"Вы - король футбола": Милевский извинился перед Блохиным 2021-08-24 20:20