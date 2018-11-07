Сегодня в Украине прогнозируют ясную, солнечную погоду, но особо на тепло рассчитывать не стоит. Как указано в прогнозе Гидрометеоцентра, в среднем днем будет +8°C...+11°C.
Так, на западе без осадков, температура воздуха днем +09°C...+13°C. На востоке страны днем температура поднимется до +9°C. В центральных регионах также без осадков, температура воздуха днем +9°C...+10°C.
В северных областях днем столбики термометра покажут от +8°C до +11°C. На юге страны днем ожидается до +13°C.
В Киеве 8 ноября также осадков не будет, днем воздух прогреется до +9°C, ближе похолодает до 0°C...-1°C.
Прогноз на 9 ноября: