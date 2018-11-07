Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня будет солнечно и холодно, ночью ожидается мороз

2018-11-08 10:41 138

Сегодня в Украине прогнозируют ясную, солнечную погоду, но особо на тепло рассчитывать не стоит. Как указано в прогнозе Гидрометеоцентра, в среднем днем будет +8°C...+11°C.

Так, на западе без осадков, температура воздуха днем +09°C...+13°C. На востоке страны днем температура поднимется до +9°C. В центральных регионах также без осадков, температура воздуха днем +9°C...+10°C.

В северных областях днем столбики термометра покажут от +8°C до +11°C. На юге страны днем ожидается до +13°C.

В Киеве 8 ноября также осадков не будет, днем воздух прогреется до +9°C, ближе похолодает до 0°C...-1°C.

Прогноз на 9 ноября:

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