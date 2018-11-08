Мир Создатель культового сериала "Во все тяжкие" Винс Гиллиган выпустит новый спин-офф

2018-11-09 17:31 111

Создатель сериала "Во все тяжкие" Винс Гиллиган решил заняться новым спин-оффом по вселенной своего телешоу.

Как сообщает Deadline, съемки проекта под названием Greenbriar будут проходить в Нью-Мексико и продлятся с середины ноября до начала февраля. Предполагается, что Гиллиган выступит сценаристом и режиссером.

Подробности нового проекта пока неизвестны. Главным героем станет похищенный мужчина, который пытается сбежать и обрести свободу.

Пока также не ясно, появятся ли в кадре актеры из оригинального сериала, однако продюсерами станут Марк Джонсон и Мелисса Бернштейн, работавшие с Гиллиганом над "Во все тяжкие" и его спин-оффом "Лучше звоните Солу".