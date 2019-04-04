Мир фото На продажу выставлен карманный револьвер, из которого застрелился Ван Гог

2019-04-04 12:16 198

Парижский аукционный дом заявил, что продает револьвер, который, возможно, использовал голландский художник Винсент Ван Гог, чтобы покончить с собой. 

“Самое известное оружие в мире искусства, как описывают некоторые, 7-мм карманный револьвер будет выставлен на продажу на аукционе искусств 19 июня", - сообщает Associated Press.

Пистолет был обнаружен в 1960-х годах в поле в деревне Овер-сюр-Уаз, на севере Франции, где, как считается, Ван Гог выстрелил себе в грудь в 1890 году и умер два дня спустя.

Револьвер, который уйдет с молотка в Париже, был частью выставки 2016 года в музее Ван Гога в Амстердаме.

НАША СПРАВКА

Винсент Ван Гог — нидерландский художник-постимпрессионист, создавший за десять с небольшим лет более 2100 произведений, включая около 860 картин маслом. Предполагается, что он покончил жизнь самоубийством в 37 лет, после чего на его работы обратили внимание многие критики.

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