Украина КАРТА Прогноз погоды: днем будет солнечно и сухо, а ночью температура упадет ниже нуля

2018-11-09 12:41 123

Сегодня в Украине ожидается облачная и прохладная погода без осадков Как указано в прогнозе Гидрометеоцентра, в среднем днем будет +8°C...+11°C.

На западе страны теплее всего будет на Закарпатье - там воздух прогреется до +16°C.

В остальных областях западного региона будет днем от 9°C до 13°C. В северных областях температура в пятницу составит +8°C...+10°C, на востоке от +7°C до +11°C. В центральной Украине столбики термометров поднимутся до +10°C, а на юге будет немного теплее  +12°C...+14°C.

В Киеве сегодня днем будет ясно и солнечно, но не особо тепло. Воздух прогреется до +7°C...+9°C. Ночью снова возможны заморозки.

Еще по теме

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-11-09 09:38 500673

На украинских АЗС ощутимо подешевел бензин - новые цены в Киеве и области

2018-11-08 13:44 411

фото Кто получит украинский театральный «Оскар»?

2018-11-08 13:35 639

Нацбанк обновил курсы валют: доллар подешевел, а евро продолжает дорожать

2018-11-08 11:42 402

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Прогноз погоды: днем будет солнечно и сухо, а ночью температура упадет ниже нуля

2018-11-09 12:41 123

КАРТА При обстрелах позиций ВСУ на Донбассе были ранены два украинских военных

2018-11-09 10:14 213

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-11-09 09:38 500673

В Госпогранслужбе пояснили, почему не впустили в страну архиепископа Амвросия

2018-11-09 09:13 270
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Прогноз погоды: днем будет солнечно и сухо, а ночью температура упадет ниже нуля 2018-11-09 12:41 123
КАРТА При обстрелах позиций ВСУ на Донбассе были ранены два украинских военных 2018-11-09 10:14 213
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-11-09 09:38 500673
В Госпогранслужбе пояснили, почему не впустили в страну архиепископа Амвросия 2018-11-09 09:13 270

Лента

14:15 Саудовская Аравия всерьез рассматривает возможность роспуска ОПЕК
13:42 Уже девять стран потребовали от Amazon убрать товары с советской символикой
13:14 В Германии желающих получить статус беженца будут проверять с пристрастием
КАРТА 12:41 Прогноз погоды: днем будет солнечно и сухо, а ночью температура упадет ниже нуля
12:16 В США проверили, как ракеты Minuteman III могут уничтожать удаленные цели
11:40 Победа и беда евробляхеров: За нерастаможенное авто будут штрафовать на 170 000 гривен или конфискуют
11:15 Отставка Илона Маска: Главой компании Tesla стала австралийка Робин Денем
10:39 Новейший самолет США Poseidon провел разведку Керченского пролива и бухт Севастополя
КАРТА 10:14 При обстрелах позиций ВСУ на Донбассе были ранены два украинских военных
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:38 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области