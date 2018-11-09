Украина КАРТА Прогноз погоды: днем будет солнечно и сухо, а ночью температура упадет ниже нуля

2018-11-09 12:41 123

Сегодня в Украине ожидается облачная и прохладная погода без осадков Как указано в прогнозе Гидрометеоцентра, в среднем днем будет +8°C...+11°C.

На западе страны теплее всего будет на Закарпатье - там воздух прогреется до +16°C.

В остальных областях западного региона будет днем от 9°C до 13°C. В северных областях температура в пятницу составит +8°C...+10°C, на востоке от +7°C до +11°C. В центральной Украине столбики термометров поднимутся до +10°C, а на юге будет немного теплее +12°C...+14°C.

В Киеве сегодня днем будет ясно и солнечно, но не особо тепло. Воздух прогреется до +7°C...+9°C. Ночью снова возможны заморозки.