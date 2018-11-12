Украина КАРТА Прогноз погоды: На этой неделе в Украине выпадет первый снег и похолодает до -10°C

2018-11-13 12:14 195

На текущей неделе украинцев ждет не только уже начавшееся похолодание, но и дождями и мокрым снегом. Об этом говорится в прогнозе Гидрометеоцентра.

Сегодня, 13 ноября - по всей территории Украины облачно и без осадков. На западе будет теплее всего - температура воздуха будет держаться на уровне от +7 до +13 градусов, ночью - от +1 до +5. На юге также облачно, температура воздуха - от +3 до +6 градусов тепла. На севере и в центре страны температура воздуха опустится и составит от +1 до -1 градуса. На востоке прохладнее - от 0 до -2 градусов. В Киеве облачно, без осадков, температура воздуха от +1 до -1 градуса днем и от -3 до -5 градусов ночью.

В среду, 14 ноября - на западе и севере страны ожидаются осадки в виде дождей и мокрого снега. Отметим, что исключением станет Закарпатская обл., где будет солнечно и температура воздуха поднимется до +13 градусов. В остальных областях на западе Украины пройдут дожди с мокрым снегом, температура воздуха днем составит от +4 до +9 градусов, ночью - от +4 до +4 градусов. На севере пройдут дожди с мокрым снегом, температура днем от -1 до +2 градусов, ночью - от -3 до -7 градусов. На востоке - от +1 до -2 градусов днем, на юге - от +3 до +6 градусов. В Киеве днем ожидается мокрый снег, температура от +1 до -1 градуса.

Четверг, 15 ноября, - дожди с мокрым снегом пройдут также в некоторых восточных и южных областях. В центре будет без осадков. В Киеве похолодает - ночью температура воздуха составит от -2 до -4 градусов.

В пятницу, 16 ноября - погода улучшится - по всей территории Украины будет солнечно и без осадков. Максимальная температура воздуха поднимется до +9 градусов в Закарпатской области. В Киеве температура температура днем будет от 2 до 4 градусов тепла.