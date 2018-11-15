Украина КАРТА Прогноз погоды : сегодня заметно потеплеет, но ожидается новый снегопад

2018-11-15 12:14 258

Сегодня в Украине снова прогнозируют дожди с мокрым снегом. По данным Гидрометцентра страны, на западе ожидаются осадки. Дневная температура воздуха 5-7 градусов тепла.

На востоке и в центре страны страны синоптики прогнозируют дождь со снегом. Температура воздуха днем в регионах достигнет отметки +2 градуса.

В северных областях также пройдут дожди со снегом, дневная температура воздуха от -1 до +1 градуса. На юге Украины ожидается дождь со снегом, температура воздуха в регионе от 1 до 7 градусов выше нуля.

В Киеве 15 ноября также ожидается дождь со снегом, дневная температура воздуха от -1 до +1 градуса.

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