Украина КАРТА Прогноз погоды : сегодня в Украину вернется мокрый снегопад и шквальный ветер

2018-11-16 12:14 204

Конец рабочей недели в Украине будет холодным, ветреным, а местами и снежным. Так, сегодня 16 ноября, в южных и восточных регионах Украины ожидается порывистый ветер, объявлено штормовое предупреждение.

"Днем 16 ноября в южной и восточной частях порывы ветра 15-20 м/с", - предупредили синоптики.

Также, штормовое предупреждение объявили в Одессе. Там целый день будет идти снег. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

В южной части, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед. На остальной территории без осадков.