Украина Прогноз погоды на неделю: снегопады накроют всю Украину

2018-11-18 00:05 114

Календарная зима наступит лишь через полмесяца, но у природы свои планы. Украину уже засыпало снегом, и таять он пока не собирается.

Так, в субботу, 17 ноября осадки в виде снега ожидаются лишь в восточных областях и на юге Украины, сообщает «Сегодня» со ссылкой на «Укргидрометцентр». При этом днем температура воздуха по всей стране будет примерно на одном уровне – 1-3 градуса выше нуля (только на юге днем в среднем от 0 до 5 градусов тепла). Ночью холодней всего будет в западных областях (до 7 градусов мороза) и на севере (до 9 градусов мороза).

В воскресенье, 18 ноября снега уже стоит ждать на западе (кроме Закарпатской области) и на севере. Столбик термометра днем в западных областях будет колебаться в диапазоне 0-3 градуса тепла, на севере от 1 градуса мороза до 1 градуса выше нуля, в центре от 0 до +2 градусов, в восточных областях от 0 до +3 градусов, и на юге от 3 до 5 градусов тепла.

В понедельник, 19 ноября осадки ожидаются на большей части территории страны – на западе, севере и в центре это снег, а на юге и юго-востоке дождь с мокрым снегом. Средняя температура воздуха днем в Украине – от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

Во вторник, 20 ноября снег будет засыпать уже всю Украину (разве что в Закарпатской области днем без осадков). В течение дня в разных регионах страны от 1 до 3 градусов выше нуля. Ночью холоднее всего на севере и на востоке – до 4 градусов мороза.

В среду, 21 ноября, улучшения погодных условий, увы, ожидать не стоит. По всей стране дождь с мокрым снегом. Температура воздуха, как и накануне, днем 1-3 градуса тепла, ночью от 0 до 3 градусов мороза.