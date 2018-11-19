Украина Прогноз погоды: в Украине похолодает до -9°C, пройдут новые снегопады

2018-11-20 11:12 306

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, текущая неделя в Украине будет холодная, ветренная и с мокрым снегом.

Сегодня, 20 ноября, немного похолодает на севере и в центре страны. Осадков больше не будет, но температура опустится до 2...4 градуса ниже нуля. На западе дневная температура 0...2 градуса, ночью - 2...4 мороза.

На юге мокрый снег пройдет лишь в Запорожской области. В Одесской и Николаевской областях 0...2 тепла, в Херсонской и Запорожской -2...-4, в Крыму до +9. Ночью -1...1, на полуострове — 7...9 тепла.

В среду, 21 ноября, дневная температура будет от 0 до +2. Ночью температура опустится до -4 градусов. Во Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях прогнозируют мокрый снег.

В четверг, 22 ноября, на западе ночью прогнозируют снег с дождем. Днем ожидается +1...+2, без осадков. Ночью похолодает до -5...-7,

В пятницу, 23 ноября, осадков не предвидится. На Закарпатье температура поднимется до +7, а по всей стране 1...2 градуса тепла, ночью на востоке похолодает до -9.