Украина КАРТА Прогноз погоды Украина: Сегодня западные области и Одессу завалит снегом

2018-11-21 12:14 228

Сегодня, 21 ноября, мокрый снег ожидается только на западе страны и в Одесской области.

Как уканзано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, в остальных регионах - переменная облачность. Так, на западе ожидаются осадки в виде снега, температура воздуха днем -1°C...+7°C. На востоке страны переменная облачность, днем в регионе столбики термометра покажут -1°C...+2°C.

В центральном и северном регионах без осадков, дневная температура воздуха 0°C...+2°C. На юге страны ожидаются осадки в виде дождя, температура воздуха днем +1°C...+7°C.

В Киеве сегодня также осадков не предвидится, дневная температура воздуха составит от -1°C до +1°C.