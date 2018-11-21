Украина Минфин разработал закон, выявляющий мошенника-субсидианта

2018-11-21 18:30 267

 

Минфин не собирается просто так раздавать субсидии: получателей ждут очень жесткие проверки — вышел законопроект, который не пощадит никого.

В Украине растет количество получателей субсидий и социальных пособий. В связи с этим Министерство социальной политики и Министерство финансов собираются ввести тщательные проверки, чтобы выявить псевдольготников, получающих помощь государства незаконно.

Проект закона «О верификации и мониторинге государственных выплат», разработанный Министерством финансов, направлен на выявление мошенников, незаконно получающих пособия и льготы. В бюджете критически не хватает денег на выплату государственной помощи. Поэтому в правительстве решили сократить число льготников – для начала отсеять всех, кто получает пособия, но при этом вполне может сам обеспечить себя материально.

Согласно поданному на рассмотрение правительства документу, все украинцы, которые получают какую-то денежную помощь от государства, будут подвергнуты тщательной проверке. Будут не только проверяться условия проживания льготников, их счета, покупки, но чиновники даже будут собирать информацию у соседей и коллег, чтобы выяснить, ходит ли человек на работу, есть ли у него машина, куда он ездит отдыхать и т.д.

В частности, массово будут проверять тех, кто состоит на учете в центре занятости и получает пособие по безработице. Официально в Украине 300 тысяч безработных, получающих пособие. Однако фактически многие из них работают без оформления либо уехали работать за границу, при этом продолжают получать помощь от государства.

Выявленных мошенников не только лишат всех выплат, но им придется вернуть государству деньги в размере уже полученной помощи.

Также проверке подвергнутся получатели или претенденты на субсидию, пенсионеры и переселенцы, получающие пособие. Контролеры смогут запрашивать, в том числе, банковские данные и отслеживать средства на счет

Во время проведения верификации выплаты могут быть приостановлены на срок до одного месяца. А если контролеры обнаружат, что льготник подал о себе неправдивую информацию в органы соцзащиты, то все компенсации от государства будут отменены.

Проверка будет проходить в три этапа. Первая верификация проводится еще до назначения выплат. На втором этапе проверка будет проходить уже во время получения пособия, будет проверяться материальное положение льготников. Даже после отмены выплат чиновники проверят человека в третий раз, чтоб выяснить, законно ли он получал государственные деньги всё это время. В случае выявления нарушений, льготника заставят вернуть все полученные средства государству.

В Министерстве финансов подчеркивают, что помощь государства должна быть адресной, а для этого бюджетные деньги должны тратиться эффективно и прозрачно. В этом должны быть заинтересованы не только сами льготники, но и все граждане-налогоплательщики.

Новый закон призван снять ограничения, наложенные Конституционным судом Украины. 11 октября 2018 года КСУ признал неконституционными некоторые положения Бюджетного кодекса, в частности, использование Минфином информации, содержащей персональные данные, для проверки льготников. В правительстве уверяют, что процесс верификации не будет идти вразрез с законом, так как данные о получателях государственных пособий будут деперсонифицироваться.

Напомним, субсидию потеряют тысячи, получить помощь станет намного труднее.

 

 

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