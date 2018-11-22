Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня снегопады прекратятся, температура поднимется до +7°C

2018-11-22 12:44 231

Сегодня, 22 ноября, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, максимальная температура сегодня поднимется до +7°C.

В западных регионах температура воздуха днем 0 °C...+7°Cв. На востоке столбики термометра покажут от -1°C до +1°C.

В центральном и северном регионах без осадков, дневная температура воздуха составит до +2°C. На юге страны переменная облачность при температуре воздуха днем +1°C...+3°C.

В Киеве сегодня также осадков не ожидается, днем столбики термометров покажут от -1°C до -3°C. Ночью будет в два раза холоднее - до -6°C.