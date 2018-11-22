На площади Святого Марка в Венеции пятилетнего мальчика оштрафовали за быструю езду на самокате.
"Два полицейских на дороге заставили отца мальчика заплатить 66 евро и 88 центов (1870 гривен), что вызвало возмущение в социальных сетях", - сообщает местное издание Ansa.
В Соцсетях жестко раскритиковали полицейских, назвав их показную суровость "позором" и "полным безумием".
При этом многие упустили из вида тот простой факт, что самокаты, ролики и велосипеды, запрещены в Венеции.
Тем не менее отец мальчика намерен в судовом порядке оспорить штраф, его адвокаты уже готовят апелляцию