Курьезы фото Полиция оштрафовала 5-летнего ребенка на самокате за превышение скорости

2018-11-23 16:29 186

На площади Святого Марка в Венеции пятилетнего мальчика оштрафовали за быструю езду на самокате. 

"Два полицейских на дороге заставили отца мальчика заплатить 66 евро и 88 центов (1870 гривен), что вызвало возмущение в социальных сетях", - сообщает местное издание Ansa.

В Соцсетях жестко раскритиковали полицейских, назвав их показную суровость  "позором" и "полным безумием".

При этом многие упустили из вида тот простой факт, что самокаты, ролики и велосипеды, запрещены в Венеции.

Тем не менее отец мальчика намерен в судовом порядке оспорить штраф, его адвокаты уже готовят апелляцию

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