Политика На захваченных кораблях в Керченском проливе находились контрразведчики СБУ, - Грицак

2018-11-27 10:13 153

На борту захваченных в Керченском проливе кораблей Военно-морских сил Украины находились контрразведчики Службы безопасности Украины. 

Как заявил глава СБУ Василий Грицак, его подопечные выполняли задачи по контрразведывательному обеспечению подразделений ВМС Украины. Глава СБУ напомнил, что военные контрразведчики на протяжении более четырех лет находятся на передовой бок о бок с военнослужащими Вооруженных сил.

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"По подтвержденной оперативной информации СБУ, один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты, в результате чего один из офицеров СБУ получил тяжелое ранение", – заявил он.

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Напомним, вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

 

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