Политика Особенности и нюансы военного положения в разных областях Украины

2018-11-29 09:12 342

В десяти украинских областях начал действовать так называемый особый режим. Когда, где и как именно изменит жизнь мирных граждан объявленное на 30 дней военное положение.

Харьковская область

В Харьковской области планируют проверить состояние бомбоубежищ, а также школ, детсадов и спортзалов, где при необходимости смогут укрыться люди. Об этом сообщил советник председателя Харьковской ОГА по правовым вопросам Сергей Стороженко.

Глава облгосадминистрации Юлия Светличная заверила, что ситуация в Харьковской области – стабильная и контролируемая.

"Транспорт, в том числе железнодорожный, аэропорт, заведения общественного питания и торговли работают в штатном режиме. Никаких мероприятий, ограничивающих конституционные права жителей региона, не будет внедряться. Все мероприятия, которые проводятся в регионе, направлены на повышение уровня безопасности и обороноспособности. Мы не будем отменять спортивные соревнования и массовые праздники", - сказала она.

Винницкая область

"Мы говорим об особом правовом режиме, который будет введен на территории области. У нас по территории 32 км границы с Приднестровьем. Мы приняли достаточно серьезные меры: 30 км мы еще в 2014-2015 годах вырыли... большой противотанковый ров, у нас на том промежутке границы спокойно. Но когда мы говорим о правовом режиме, то проводили совет обороны, были привлечены территориальные подразделения министерств и ведомств, расположенных на территории области. Это подразделения МО, Нацгвардии, Могилев-Подольский пограничный отряд, СБУ. В указе президента четко определен порядок, что нужно сделать в контексте мероприятий. Начаты работы по уточнению мобилизационного резерва, оповещения резервистов первой очереди", – отметил глава Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий.

При этом он заверил, что после введения в области военного положения права и свободы гражданского населения ограничены не будут.

"Мы осуществляем комплекс мероприятий, связанный, в первую очередь, с координацией работы силовых структур и ведомств на территории Винницкой области, в частности, в вопросах территориальной обороны", – добавил Коровий.

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Запорожская область

"Специфика Запорожской области состоит в том, что у нас более 200 км Азовского побережья, и это накладывает соответствующие условия. С 2014 года в области многое было сделано: это эшелонирование, блокпосты. Все инструментарии, которые прописаны в законе не говорят о том, что они будут использоваться, они будут использоваться только по мере обострения ситуации или ее уравновешенности. На сегодняшний день мы планируем ряд мероприятий. Созван совет обороны области, от власти зависит, чтобы были согласованы действия всех подразделений МО, МВД, правоохранительных органов, промышленных предприятий, мы должны понимать, что у нас есть и чем мы можем обладать при налаживании такой работы", – отметил председатель Запорожской ОГА Константин Брыль.

Он также заверил, что не будут ограничены права и свободы гражданского населения.

"Свободы не будут сворачиваться, будет только усилена охрана общественного порядка. Возможно, на улицах будет больше патрулей, а на дорогах больше ухода. Прежде всего нужно сделать фильтрационные моменты идеологически направленных российских каналов. Это, я считаю, в пограничных областях надо делать в первую очередь", – добавил Брыль.

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Луганская область

В Луганской области, которая как и Донецкая, страдает от войны, тоже не намерены ограничивать права и свободы местных жителей. При ОГА сформируют Совет обороны, а исполняющий обязанности главы администрации Сергей Филь заверяет, что ВП не окажет большого влияния на гражданское население.

"На всякий случай напоминаю, что проблемы с обеспечением области харчами нет вообще, поэтому продукты с магазинов никуда не денутся", - заверяет Филь. В регионе проведут учения резервистов, а новых волн мобилизации пока не будет.

На работу КПВВ в Станице Луганской военное положение не повлияет.

По информации СМИ, в Станице Луганской местные жители боятся эскалации.

"Барыги", которые тачки тащат, переживают, что их "закроют", и они не будут переносить продукты питания в Луганск. За свой "бизнес" волнуются. Некоторые смотрят российские каналы, и все эти слухи о "наступлении ВСУ" распускают... Нет уверенности в завтрашний день", - признался журналистам один из местных жителей.

Что касается временного областного центра - Северодонецка, то некоторые жители города тоже паникуют. "Начнется война, нужно срочно уезжать", - отметила северодончанка Светлана. "Говорят, что не будут поступать продукты из других областей. Сильно истерят. Каши все скупили в супермаркетах, например, бабушка купила на 200 грн свечей", - добавила другая местная жительница Оксана.

Известно также, что часть предпринимателей решили временно закрывать свои торговые базы.

Замглавы Луганской ОВГА Юрий Клименко сообщил, что при Совете обороны в ближайшее время будет создан Оперативный штаб.

Черниговская область

В граничащей в Беларусью (официально союзная республика РФ ) Черниговской области, как и в остальных девяти, ситуация контролируемая и спокойная.

"Сейчас все военные объекты области переведены в состояние повышенной боевой готовности. Проводятся мероприятия согласно календарных планов воинских частей по изучению функциональных обязанностей личного состава в условиях введения правового режима военного положения. Ситуация на периметре границы в пределах Черниговской области контролируемая. Обострения не прогнозируется", - сообщают в ОГА.

Областная полиция работает в усиленном режиме, а местных жителей призывают сообщать правоохранителям в случае обнаружения подозрительных лиц, неизвестных либо взрывоопасных предметов.

"Черниговская область будет жить привычной жизнью", - заявляют в облгосадминистрации.

При этом военное положение уже наложило свой отпечаток на спорт. Местный футбольный клуб "Десна" будет вынужден проводить матч чемпионата Украины против луганской "Зари" не в Чернигове, а в столице.

Николаевская область

"Николаевская область работает в штатном режиме. Ничего не происходит того, о чем постоянно кто-то кричал или подчеркивал... Я могу подчеркнуть, что Николаевщина, поскольку мы приграничная территория, мы готовы всегда, наши территориальные учения, все эти установки, которые мы делали в течение 2,5 лет, показали, что на сегодняшний день и военные, и община Николаевщины воспринимают это спокойно, адекватно, без лишних эмоций и без каких-либо популистских вещей", – сказал глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

Донецкая область

Прифронтовой регион ожидаемо попал в список тех, где вводится действие ВП. Глава областной военно-гражданской администрации Александр Куць в своем специальном обращении к жителям Донецкой области подчеркнул, что фактически его введение не повлияет на жизнь гражданского населения.

По его информации, в регионе проведут мероприятия по частичной мобилизации, а также учебные сборы с резервистами оперативного резерва. Глава ОГА заверил: на период действия военного положения не планируют конфисковать автотранспорт и другую собственность; не будет принудительной трудовой повинности и расквартирования военных в частном жилье. В то же время Куць не исключил введение комендантского часа, ограничения торговли алкоголем и других мер.

"Отдельно отмечу, что контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме. Кроме того, мы не прекращаем работ по их обустройству. Не изменится и порядок пересечения блокпостов: для этого, как и сейчас, нужен будет лишь паспорт. В штатном режиме работают и будут работать школы, детсады, больницы, объекты социальной сферы", - заявил глава Донецкой ОГА, призвав всех к спокойствию.

В Мариуполе, который находится в особой опасности вторжения российских войск, уже создали Совет обороны, в который вошли представители военных, силовиков и местных органов власти.

Херсонская область

"Херсонская область давно живет в таком перманентном состоянии, с момента оккупации Крыма. Для нас вопрос недобрососедства так называемого соседа всегда стоит на повестке дня. Именно поэтому мы уже 2 года как создали свою систему территориальной обороны, были первые в Украине, постоянно проводим с ними систему учений, в дальнейшем создали бригаду территориальной обороны и буквально месяц назад завершили масштабные учения на всю область. Кроме того, у нас работает Антитеррористический центр, где мы проводим обучение, практические отработки вызовов и угроз, которые могут быть по вероятному сценарию атаки. Что касается вчера принятого решения ВР указа президента, решение СНБО, еще вчера мы провели первое заседание совета обороны Херсонской области, где обсудили возможный порядок наших действий с учетом плана обороны Херсонской области во время военного положения", – заявил председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев.

Он добавил, что после совещания президента Украины Петра Порошенко с оборонными ведомствами в области должны поступить дальнейшие указания для дальнейшей тактической работы.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЗАКОНА О ВВЕДЕНИИ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ

"Сегодня после этих совещаний мы проведем еще свой совет обороны Херсонской области, где утвердим конкретный план действий по военному состоянию. Мы ждем конкретных директив по внедрению", – подчеркнул Гордеев.

В связи с азовским кризисом 26 ноября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9338, с помощью которого утвердила указ президента "О введении военного положения в Украине". Военное положение введут в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской, молдавской границы и побережья Черного и Азовского морей. Это Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская, Черниговская области. Также период военного положения сократили до 30 дней и назначили президентские выборы на 31 марта 2019 года.

Одесская область

В Одесской облгосдаминистрации, как сообщили местные СМИ, в закрытом режиме прошло совещание по тематике действия военного положения. По информации "Думской", в совещании принимали участие руководители всех силовых ведомств региона, губернатор, мэр Одессы, директора транспортных предприятий и другие лица.

Очевидно, по его итогам глава ОГА Максим Степанов прокомментировал, как изменится жизнь региона в ближайшие 30 дней.

"Что планируется сделать в Одесской области? Есть понятный перечень действий. Среди них – внедряем дополнительные меры по информационной и кибербезопасности. Приводим в режим готовности противовоздушную оборону. Пограничники усиливают охрану государственной границы. Что делать НЕ будем? Точно не планируем конфискацию авто и прочей собственности, принудительную трудовую повинность или поселения военных в квартирах гражданских", - написал он в соцсети.

В международном аэропорту "Одесса" уже усилили меры безопасности. Он работает в штатном режиме. Об этом проинформировала пресс-служба аэропорта.

Сумская область

"Расслабляться не надо, но и паниковать не стоит", - прокомментировал введение военного положения на территории Сумской области глава ОГА Николай Клочко.

Он заверил, что пока никакой активности со стороны РФ именно возле участка границы в Сумской области нет. "Я был удивлен, что люди в магазинах скупают соль, сахар, потом спекулянты начали уже доллар поднимать. Мы с вами не раз за историю независимой Украины переживали всевозможные потрясения. И каждый раз на панике населения "наживались разнообразные спекулянты", поэтому я призываю отбросить панику и работать в обычном режиме", - заявил глава ОГА.

Сумской городской голова призвал горожан носить с собой документы, удостоверяющие личность, чтобы предоставить их в случае проверки.