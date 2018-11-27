Политика документ Полный текст закона о введении военного положения в Украине

2018-11-27 10:39 354

Текст закона о введении военного положения в Украине опубликован на сайте Верховной Рады. Согласно документу, военное положение вводится в Украине с 14:00 26 ноября.

"Утвердить указ президента Украины от 26 ноября 2018 года № 393 "О введении военного положения в Украине" с таким предостережением: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории", – говорится в тексте документа.

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 В пояснительной записке отмечается, что законопроектом предполагается утвердить указ президента о введении военного положения, которым в Украине с 14:00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года вводится военное положение, решаются вопросы, связанные с введением названного особого правового режима.

Позже на сайте Рады появилось дополнение к закону, в котором говорится, что введение военного положения предполагает ограничение прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, которые необходимы для обеспечения возможности введения и осуществления мер правового режима военного положения.

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