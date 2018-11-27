Политика КПП на админгранице с оккупированным Крымом перешли на режим военного положения

2018-11-28 11:15 210

В Херсонской области на пунктах пропуска, расположенных на админгранице с аннексированным Крымом, ограничили пропуск граждан РФ.  

"Пункты пропуска  сейчас работают в режиме ограниченного пересечения в отношении граждан Российской Федерации - как туда, так и обратно. Относительно Крыма, имею в виду", - сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, передает "Укринформ".

По его словам, на такой режим работы в отношении граждан России КПВВ на админгранице с Крымом перешли в воскресенье (25 ноября) вечером.

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Граждан Украины и других государств сейчас пропускают через украинские КПВВ в обе стороны без ограничений.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил, что граждане России, пересекающие границу с Украиной, находятся под пристальным вниманием Государственной пограничной службы Украины с начала российской агрессии, при этом планы действий подразделений пограничников во время военного положения еще нарабатываются.

"Определено законодательством, что для пересечения границы с Украиной иностранному гражданину нужен соответствующий перечень документов. А также может быть дополнительно проведен контроль для выяснения цели поездки в Украину. Если иностранец не подтверждает цель поездки, то ему может быть отказано во въезде. Действительно, с началом российской агрессии более пристальное внимание уделяется гражданам России. Могу сказать, что ежедневно определенная часть граждан России не попадает в Украину", - отметил Демченко.

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