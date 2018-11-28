Украина КАРТА Сегодня вечером похолодает до -9°C, на севере и западе возможен снегопад

2018-11-28 14:15 102

Сегодня, 28 ноября, практически на всей территории Украины ожидаются морозы и переменная облачность. Местеми выбадет снег.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра Украины, температура в большинстве регионов страны будет колебаться от -2°C до -4°C. Исключением станет Закарпатская область - от 0°C до +2°C.

В ряде северных областей ожидается более прохладная погода -3°C...-5°C. На востоке и юге теплее -1°C...-3°C, возможен снегопад.

В оккупированном Крыму температура останется плюсовой - от +3°C до +5°C.

В Киеве сегодня также ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем - от -3°C до -5°C, ночью заметно похолодает, столбики термометров упадут до -9°C.