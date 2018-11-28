Политика Военное положение уже введено - Порошенко сегодня подписал закон №9338

2018-11-28 12:43 189

Сегодня, 28 ноября, Петр Порошенко подписал закон №9338, которым вводится военное положение в десяти областях Украины.

Об этом сообщил пресс-секретаря президента Святослава Цеголко в Twitter.

Ранее сегодня правительственная газета Урядовый курьер опубликовала Указ президента о введении военного положения на 30 дней.

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Позже стало известно, что закон подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Примечательно, что изначально президент предлагал ввести военное положение на 60 дней на территории всей страны, но позже согласился на условия парламента ввести военное положение на 30 дней в десяти областях: Запорожской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, внутренних водах Черного и Азовского морей.

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Напомним, согласно п.6 ст.5 закона "О правовом режиме военного положения", указ президента о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, утвержденный Верховной Радой, официально обнародуется вместе с законом об утверждении такого указа президента Украины и вступает в силу одновременно с вступлением в силу такого закона.