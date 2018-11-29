Украина КАРТА Мороз и солнце: сегодня в Украине будет ясно и сухо, к ночи похолодает до - 10°C

2018-11-29 13:16 87

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра страны, 29 ноября в Украине ожидается переменная облачность и мороз.

Осадков стоит ожидать только жителям аннексированного Крыма - здесь ожидается мокрый снег, температура днем от 0°C до +2°C.

На западе днем температура воздуха будет колебаться от 0°C до -6°C, от -3°C до -5°C на севере и востоке.

В центре страны столбик термометра опустится до -3...-5. Теплее всего будет на юге – от 0°C до +2°C днем и от -4°C до -6°C ночью.

В Киеве сегодня также облачно с прояснениями, термометры днем покажут от -3°C до -5°C. А вот к ночи похолодает до - 10°C.

Прогноз на 30.11.2019

 

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