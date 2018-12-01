Мир Умер экс-президент США Джордж Буш-старший

2018-12-01 08:34 99

 

Бывший президент США скончался в возрасте 94 лет. В этом году его дважды госпитализировали.

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на сына политика утром в субботу, 1 декабря.

Джордж Буш-старший был 41-м президентом США (с 1989 по 1993 год). В этом году его дважды госпитализировали - в апреле он попал в больницу с инфекционным заболеванием, в мае - из-за низкого кровяного давления.

Ранее в этом году умерла его жена - 92-летняя Барбара Буш. Их сын Джордж Буш-младший был 43-м президентом США.

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Умер экс-президент США Джордж Буш-старший 2018-12-01 08:34 99

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