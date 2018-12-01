Мир Появилось видео, как Трамп и Путин не пожали руки на встрече G20 в Буэнос-Айресе

2018-12-01 11:00 126

В ходе саммита "Большой двадцатки" президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин не обменивались рукопожатиями. Это попало на видео трансляции саммита.

Днем ранее Трамп сообщил, что не будет проводить встречу с Путиным на полях саммита "Большой двадцатки".

Поводом для отмены запланированной встречи стал инцидент в Керченском проливе - захват россиянами украинских кораблей и взятие в плен украинских военных моряков.

После этого в Кремле заявили, что встреча Трампа и Путина пройдет "на ногах".

Однако, в Белом доме заявили. что Трамп не будет встречаться с Путиным даже "на ногах". 30 ноября на саммите Трамп высказался предельно ясно: единственная причина не проводить встречу с Путиным - действия российских военных в Азово-Черноморской акватории. "Учитывая, что случилось с кораблями и моряками - это была единственная причина", - заявил американский президент.