Украина В Украине запретили продажу ходовых лекарств от простуды и гриппа

2018-12-03 14:13 423

Как указано в распоряжении и. о. главы Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Романа Исаенко, на территории Устраны временно запрещены изготовление и продажа противопростудного "Колдфлю" и других ходовых лекарств.

"Временно запрещаю реализацию и применение следующих серий указанных ниже лекарственных средств производства "Дженом Биотек Пвт. Лтд ", Индия, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками: "Ланза", "Кофекс", "Сиган", Энзимтал", "Колдфлю", "Тылда", - отмечается в документе.

При этом уточняется, что соответствующее решение принято из-за аннулирования сертификата соответствия условий производства указанных лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики.

Отметим, это значит, что ни в одной аптеке купить все перечисленные препараты не получится. Их поместят в карантин до разрешения продажи.

Напомним, "Колдфлю" используется для симптоматического лечения простудных заболеваний и гриппа, ринитов любой этиологии, в том числе аллергического, при головной боли, лихорадочных состояниях, связанных с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей.