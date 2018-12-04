Украина Стали известны все заказчики и организаторы убийства Екатерины Гандзюк

2018-12-04 15:46 291

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

"В этом процессе уже объявлено о подозрении помощнику одного из народных депутатов и думаю, что в ближайшее время мы объявим еще ряд подозрений, которые окончательно покажут круг лиц, причастных к заказу, организации и исполнению этого преступления", - заявил глава ГПУ в эфире украинского телеканала.

Также Луценко добавил, что есть "несколько десятков версий этого преступления, но следствие сходится на том, что найдено основную версию.

"И мы видим мотив - это активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей. И все, кто заказал это убийство, кто его организовывал, нами установлены", - заявил Луценко.

Напомним, ранее генпрокурор Украины сообщил, что в заказе нападения на Екатерину Гандзюк подозревают 12 человек.