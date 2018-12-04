Украина Зима пришла: В Киеве стремительно растет число заболевших гриппом и ОРВИ

2018-12-05 10:13 132

Как сообщили в КГГА, в столице зарегистрировано уже более 14 тысяч больных гриппом и ОРВИ. Наблюдается рост по сравнению с предыдущей неделей на 4,1%.

По данным первого зампредседателя КГГА Николая Поворозника, интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. Сейчас показатель заболеваемости составляет 479,6 (за 47-ю неделю – 460,6) и ниже эпидемического порога на 44%.

"Рост заболеваемости произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, взрослых заболел 4951 человек (рост на 8,4%), детей – 9560 (рост на 2,2%). В структуре заболеваемости дети составляют 67,3%, а на предыдущей неделе – 68,6%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 4,8%: 3988 случаев, что составляет 41,7% от общего количества заболевших детей и 28,1% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью", – отметил Поворозник.

В медицинские учреждения за 48-ю неделю эпидсезона госпитализированы 148 человек, из них 138 – дети.

"С начала эпидемического сезона – 1 октября 2018 года – в кабинетах для вакцинации частных клиник и коммунальных заведений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 24 845, из них 5 549 – дети", – добавил Николай Поворозник.

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