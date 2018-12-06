Украина фото В подвале снесенного киевского здания нашли два килограмма серебряных монет

2018-12-06 15:45 213

Как сообщает директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, в Киеве археологи обнаружили около 2 кг серебряных монет.

"Около 2 кг серебряных монет номиналом 1 рубль, 50/20/10 копеек, в подвале снесенного в 70-ые годы ХХ ст. здания на территории заповедника "Древний Киев", - говорится в сообщении.

Монеты отчеканены в период от 1817 до 1912 гг. После реставрации они будут переданы в экспозицию музея археологии Института археологии НАНУ.

"Нашла сокровища архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии НАНУ во главе со Всеволодом Ивакиным во время проведения охранных археологических исследований", - говорится в сообщении.

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине сыро и пасмурно, температура в районе 0 °C

2018-12-06 12:45 249

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-12-06 09:42 508942

В Киеве подняли тарифы - холодная вода подорожала почти до 20 гривен за куб

2018-12-06 08:39 612

Ryanair к лету 2019 года значительно увеличит количество рейсов из Киева

2018-12-05 16:59 2049

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине открыли продажу билетов на "новогодние" поезда

2018-12-06 17:00 135

Решение принято: что теперь смогут прочитать украинцы на упаковках пищевых продуктов

2018-12-06 16:30 192

фото В подвале снесенного киевского здания нашли два килограмма серебряных монет

2018-12-06 15:45 213

В Василькове Киевской области отравились 20 солдат-срочников

2018-12-06 15:16 207
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине открыли продажу билетов на "новогодние" поезда 2018-12-06 17:00 135
Решение принято: что теперь смогут прочитать украинцы на упаковках пищевых продуктов 2018-12-06 16:30 192
фото В подвале снесенного киевского здания нашли два килограмма серебряных монет 2018-12-06 15:45 213
В Василькове Киевской области отравились 20 солдат-срочников 2018-12-06 15:16 207

Лента

19:00 ''Хотим газ по $70'': Лукашенко устроил жаркий спор с Путиным
18:30 Доллар снова «занесло»: свежий курс валют
18:00 Кто голосовал против разрыва договора о дружбе с Россией. Список депутатов
17:30 В Украину прибыла замглавы Минобороны США
17:00 В Украине открыли продажу билетов на "новогодние" поезда
16:42 Американские ученые назвали самую эффективную для похудения диету
16:39 Рада расширила контроль моря и разрешила огонь без предупреждения по нападающим
16:30 Решение принято: что теперь смогут прочитать украинцы на упаковках пищевых продуктов
фото 15:45 В подвале снесенного киевского здания нашли два килограмма серебряных монет
15:16 В Василькове Киевской области отравились 20 солдат-срочников