Украина фото В подвале снесенного киевского здания нашли два килограмма серебряных монет

2018-12-06 15:45 213

Как сообщает директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, в Киеве археологи обнаружили около 2 кг серебряных монет.

"Около 2 кг серебряных монет номиналом 1 рубль, 50/20/10 копеек, в подвале снесенного в 70-ые годы ХХ ст. здания на территории заповедника "Древний Киев", - говорится в сообщении.

Монеты отчеканены в период от 1817 до 1912 гг. После реставрации они будут переданы в экспозицию музея археологии Института археологии НАНУ.

"Нашла сокровища архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии НАНУ во главе со Всеволодом Ивакиным во время проведения охранных археологических исследований", - говорится в сообщении.