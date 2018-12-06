Украина Myway Airlines закрывает новые рейсы Тбилиси-Киев и Тбилиси-Харьков

2018-12-07 17:32 126

Грузинская авиакомпания Myway Airlines закрыла рейс Тбилиси-Харьков и в ближайшие дни закроет рейсы Тбилиси-Киев.

"На данном этапе, к сожалению, мы вынуждены отменить перелеты, это касается зимнего сезона. Остаются только рейсы Тбилиси - Тель-Авив. Другие рейсы возобновятся с конца марта, с летнего навигационного сезона.

Это вызвано несколькими факторами. По сравнению с нашим прогнозам, с точки зрения пассажиропотока, создан худший результат. Также сказались последние события в Украине. Прежде всего, мы приостановили рейс в Харьков, а теперь вынуждены остановить и Киев", - заявил коммерческий директор компании Игорь Апциаури.

Как сообщается на сайте авиакомпании, еще одним фактором остановки полетов, запланированной на январь-февраль является техническое обслуживание самолетов, при котором выполнение всех рейсов было бы затруднено, подчеркнул топ-менеджер авиакомпании.

Myway Airlines планирует изменить нынешнюю систему продаж, поскольку она не работала полноценно, и рассчитывает возобновить полеты с конца марта 2019 года.

Регулярные полеты Myway Airlines начала в июне 2018 года, открыв рейсы в Харьков из Тбилиси и Батуми. В октябре авиаперевозчик запустил прямые рейсы из Тбилиси в Киев.