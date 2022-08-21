ВОЙНА В Украине "Летний сезон" закрывается: где звучали взрывы в Крыму в субботу

2022-08-21 10:30

Начиная с самого утра субботы, 20 августа в оккупированном Крыму было очень громко в нескольких районах, в частности на крышу штаба Черноморского флота РФ упал сбитый российским ПВО беспилотник.

Где еще были звуки взрывов на Крымском полуострове...

Также взрывы были в пригороде Евпатории, а именно в селе Заозерное. Над ним жители слышали сильный грохот и два-три взрыва.

Буквально через пару часов снова прогремели взрывы в Севастополе, а также в Керчи, Бахчисарае и селе Молочное Сакского района.

По предварительной информации, во всех вышеперечисленных районах работала ПВО оккупантов. Ее также слышали сегодня в Тарханкуте (поселок Еленовка) на западе Крыма. При этом прилетов не было, кроме крыши штаба ЧФ РФ.

В Севастополе поздно вечером также была слышна работа ПВО. При этом украинцы "протроллили" россиян, что якобы оккупанты сбили спутник ICEYE.

Ранее сообщалось, что в субботу, 20 августа, в оккупированной россиянами Чернобаевке слышны взрывы, а в небо поднялся столб дыма.