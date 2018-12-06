Украина Сегодня Украина празднует 27-ю годовщину создания ВСУ

2018-12-06 13:11 171

Сегодня - профессиональный праздник украинских военных. В этот день в армии проходят торжественные собрания, церемонии вручения государственных наград.

По случаю 27-й годовщины создания Вооруженных сил Украины служащих украинской армии поздравили первые лица страны.

"Низкий поклон каждому воину, который преданно служит Украине", - написал Петр Порошенко в своем Facebook.

Аналогичное поздравление обнародовал и премьер-министр.

"Сегодня праздник украинских защитников - день Вооруженных сил Украины. Спасибо за то, что мужественно отстаиваете нашу независимость!" - пишет Гройсман.

Официально День ВСУ начали праздновать 6 декабря в 1993 году, до этого в 1991 году Верховная Рада утвердила два значимых закона – "Об обороне Украины" и "О вооруженных силах Украины".

Виктория ГОРОВАЯ.

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