Сегодня Украина празднует 27-ю годовщину создания ВСУ

Сегодня - профессиональный праздник украинских военных. В этот день в армии проходят торжественные собрания, церемонии вручения государственных наград.
По случаю 27-й годовщины создания Вооруженных сил Украины служащих украинской армии поздравили первые лица страны.
"Низкий поклон каждому воину, который преданно служит Украине", - написал Петр Порошенко в своем Facebook.
Аналогичное поздравление обнародовал и премьер-министр.
"Сегодня праздник украинских защитников - день Вооруженных сил Украины. Спасибо за то, что мужественно отстаиваете нашу независимость!" - пишет Гройсман.
Официально День ВСУ начали праздновать 6 декабря в 1993 году, до этого в 1991 году Верховная Рада утвердила два значимых закона – "Об обороне Украины" и "О вооруженных силах Украины".
Виктория ГОРОВАЯ.